Ein Brand in Stuttgart-Mitte hat am Mittwochabend die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell löschen. Wie die Feuerwehr mitteilt, meldeten gegen 21.45 Uhr mehrere Personen einen Küchenbrand mit starker Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Kernerstraße.