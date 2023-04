1 Die Polizei nahm einen der Männer vorläufig fest. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / Gelhot

In zwei Stuttgarter Stadtbezirken belästigen Exhibitionisten am Freitag drei Frauen. Einer der Männer kann unerkannt flüchten. In beiden Fällen sucht die Polizei nach Zeugen.









Am Freitagabend haben zwei Exhibitionisten Frauen in Stuttgart-Mitte und -Feuerbach belästigt. In einem Fall kam es zu einer vorläufigen Festnahme. Die Polizei sucht Zeugen.

In Stuttgart-Mitte wurde laut Bericht der Polizei eine 38-jährige Frau am Freitagmorgen von einem Exhibitionisten überrascht. Die Frau lief kurz vor acht Uhr über den Hoppenlaufriedhof in der Innenstadt und bemerkte hinter einem Grabstein einen Mann. Dieser lächelte sie mit heruntergelassener Hose an. Als sie nach ihrem Handy griff, flüchtete der Mann.

Laut Beschreibung soll er etwa 35 Jahre alt sein, einen dunklen Teint, dunkle Haare und einen dunklen Bart haben. Bekleidet sei er mit einer dunklen Jeans und einem schwarzen Hoodie gewesen. Hinweise von Zeugen nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 entgegen.

29-Jähriger in Feuerbach vorläufig festgenommen

Zu einer weiteren Belästigung kam es am Freitagabend in Feuerbach. Zwei 22-jährige Frauen gingen gegen 22.15 Uhr die Burgenlandstraße entlang, als auf Höhe der Hausnummer 46 ein Mann erschien und sexuelle Handlungen an sich vornahm.

Nach einer kurzen Flucht konnte der 29-Jährige im Rahmen einer Fahndung festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam er wieder auf freien Fuß. Weitere Geschädigte oder Zeugen können sich an die Kriminalpolizei (Telefonnummer: 0711/8990-5778) wenden.