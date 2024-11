1 Ein elfjähriges Mädchen ist von der Stadtbahn mitgeschleift worden (Symbolbild). Foto: Lichtgut/Julian Rettig/Lichtgut/Julian Rettig

Als eine Elfjährige in Stuttgart aus der Stadtbahn aussteigen will, verfängt sich ihre Tasche in der Tür. Sie wird mehrere Meter mitgeschleift, als die Bahn wieder anfährt.











Link kopiert



Ein elfjähriges Mädchen ist am Freitagabend von einer Stadtbahn der Linie U1 mehrere Meter mitgeschleift worden. Die Bahn hielt um 18.23 Uhr an der Haltestelle Berliner Platz/Hohe Straße, als sich die Tasche des Mädchens in der Tür verfing.