Ein 23-Jähriger ist in der Nacht zum Montag in Stuttgart-Mitte unterwegs, als zwei unbekannte Männer auf ihn zukommen und ihn ausrauben. Die Polizei sucht Zeugen.















Zwei bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Montag einen 23 Jahre alten Mann in der Heusteigstraße in Stuttgart-Mitte ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, befand sich der 23-Jährige gegen 1.15 Uhr auf dem Nachhauseweg, als ihm die beiden Unbekannten entgegenkamen und einer ihm unvermittelt seinen Rucksack aus der Hand riss. Anschließend rannten sie in Richtung Wilhelmsstraße davon. Die Täter erbeuteten den schwarzen Rucksack der Marke Nike, an dem ein Zusatzlogo der französischen Vereinsmannschaft Paris St. Germain Stadium angebracht ist. In dem Rucksack befand sich unter anderem ein Ladecase für kabellose Kopfhörer.

Bei den Tätern handelt es sich um zwei circa 1,80 Meter große Männer, die komplett schwarz gekleidet waren und ihre Kapuzen über den Kopf trugen. Nun bittet die Polizei Zeugen, sich unter der Rufnummer 0711/8990-5778 zu melden.