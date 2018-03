Stuttgart-Mitte Dreister Dieb lauert am Geldautomaten

Von red/aks 26. März 2018 - 15:12 Uhr

Mögliche Zeugen des Überfalls sollen sich bei der Polizei melden. Foto: dpa

Ein unbekannter Täter raubt einem 22-Jährigen 200 Euro, während der junge Mann an einem Geldautomaten in der Weberstraße Geld abheben will. Der Dieb geht bei dem Raub besonders dreist vor.

Stuttgart - Ein unbekannter Täter hat am Freitag einem 22-Jährigen in der Weberstraße in Stuttgart-Mitte 200 Euro geraubt.

Laut Polizei wollte der 22-Jährige gegen 5.15 Uhr an einem Bankautomaten 20 Euro abheben. Dazu hatte der junge Mann bereits seine Geheimzahl und den Betrag eingegeben. Von hinten schlich sich ein unbekannter Mann an den 22-Jährigen heran und stieß ihn zur Seite. Der Unbekannte erhöhte den Betrag am Geldautomaten von 20 auf 200 Euro, schnappte sich das Geld und flüchtete Richtung Züblin-Parkhaus.

Die Täterbeschreibung

Der 22-Jährige beschreibt den Dieb wie folgt: Er ist etwa 1,70 Meter groß und zwischen 30 und 40 Jahre alt. Der Mann hat kurze schwarze Haare und einen schwarzen Vollbart. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jacke und blaue Jeans.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 / 8990 5778 bei der Polizei melden.