Ein 32-jähriger Mann wird am Dienstag in Stuttgart-Mitte Opfer eines Trickbetrugs. Drei Männer täuschen einen Autokauf vor und berauben ihn.

Ein 32-jähriger Mann ist am Dienstag in Stuttgart-Mitte Opfer von Betrügern geworden. Statt ein Auto zu kaufen, wurde er ausgeraubt.

Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der 32-Jährige gegen 20.10 Uhr mit drei Männern in der Nähe der Taxistände am Hauptbahnhof verabredet, um ein Auto zu kaufen. Als der Kauf abgewickelt werden sollte, schlug einer der Männer mit den Fäusten auf den 32-Jährigen ein, während ein zweiter ihm mehrere tausend Euro aus der Hand riss. Anschließend flüchteten zwei der Tatverdächtigen in Richtung Treppenabgang der Klett-Passage. Der dritte Unbekannte fuhr mit einem schwarzen Auto davon.

Alle drei Täter sollen zwischen 30 und 40 Jahre alt sein. Einer trug laut Mittelung eine blaue Weste, ein Komplize hatte einen markanten dunklen Bart. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0711-89905778 in Verbindung zu setzen.