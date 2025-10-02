Stuttgart-Mitte: Drei Diebe stehlen Regenrohr in Stuttgart – Zeugen gesucht
Das Objekt der diebischen Begierde: Ein Regenrohr aus Kupfer. (Symbolbild) Foto: imago/Panthermedia/isudo

Mitten in der Nacht reißen Unbekannte Teile eines Regenrohrs aus Kupfer ab. Es ist nicht der erste Diebstahl dieser Art in Stuttgart-Mitte. Die Polizei sucht Zeugen.

Drei Unbekannte haben in der Zimmermannstraße in Stuttgart-Mitte Teile eines Regenrohres aus Kupfer gestohlen. Ein Anwohner war in der Nacht auf Mittwoch gegen 4.40 Uhr aufgewacht, als die Täter versuchten, das sogenannte Fallrohr aus der Verankerung zu reißen, wie die Polizei mitteilte. Als die Diebe den Mann bemerkten, flüchteten sie mit Teilen des Regenrohres. 

 

Die Verdächtigen wurden auf ein Alter zwischen 25 und 30 Jahren geschätzt. Zwei seien schlank, die dritte Person untersetzt.

Bereits in den vergangenen Tagen sollen Unbekannte laut Polizei mehrere Teile von Regenrinnen im Bereich der Alexanderstraße und Zimmermannstraße gestohlen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-3200 bei der Polizei zu melden.

 