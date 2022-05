4 Die Feuerwehr rückte zu einem Containerbrand aus. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Ein brennender Müllcontainer in einem Hinterhof in Stuttgart-Mitte ruft am Mittwochnachmittag die Feuerwehr auf den Plan. Die Einzelheiten.















Die Feuerwehr ist am Mittwochnachmittag zum Brand eines Müllcontainers in die Kronenstraße in Stuttgart-Mitte ausgerückt. Nach etwa einer halben Stunde waren die Löscharbeiten beendet, verletzt wurde niemand.

Wie Daniel Anand, Sprecher der Stuttgarter Feuerwehr, berichtet, wurde die Feuerwehr kurz nach 17 Uhr zu dem Brand gerufen. Die Einsatzkräfte rückten mit einem Löschzug bestehend aus vier Fahrzeugen zum Brandort aus. Im Hinterhof war Müll in einem Container in Brand geraten.

Gegen 17.30 Uhr hatten die Floriansjünger die Flammen gelöscht, zurzeit untersuchen die Einsatzkräfte noch den restlichen Müll. Informationen zur Höhe des Sachschadens liegen derzeit noch nicht vor. Neben der Feuerwehr war auch die Polizei vor Ort.