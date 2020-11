1 Drei Ladendiebe trieben am Montag in Stuttgart ihr Unwesen. Foto: imago images//imagebroker/begsteiger

Zu drei versuchten Ladendiebstählen ist es am Montag in Bad Cannstatt und Stuttgart-Mitte gekommen. In allen drei Fällen wehrten sich die Verdächtigen teils heftig.

Stuttgart-Mitte/-Bad Cannstatt - Gleich drei Mal haben im Laufe des Montags Ladendiebe im Stuttgarter Stadtgebiet ihr Unwesen getrieben. In allen drei Fällen wehrten sich die 26, 36 und 39 Jahre alten Verdächtigen teils heftig gegen ihre Festnahme.

Wie die Polizei meldet, hatte der 39 Jahre alte Tatverdächtige gegen 16.45 Uhr ein Bekleidungsgeschäft an der Wildunger Straße in Bad Cannstatt betreten und die Sicherungen an einem Mantel sowie an einer Jeanshose entfernt. Als eine 28-jährige Mitarbeiterin den Mann im Geschäft ansprach und ihn bat, seinen Rucksack zu öffnen, drückte er den Arm der Mitarbeiterin zur Seite und flüchtete aus dem Laden. Die Angestellten konnte den Mann gemeinsam mit zwei weiteren Passanten allerdings festhalten, bis die alarmierte Polizei eintraf. Der Tatverdächtige soll im Laufe des Dienstags einem Haftrichter vorgeführt.

Supermarkt in der Karlstraße gleich zwei Mal heimgesucht

In einem Supermarkt an der Karlstraße in Stuttgart-Mitte waren am Montag gar zwei Ladendiebe zu Gange. Zunächst soll ein 26 Jahre alter Mann Lebensmittel und Alkohol in dem Supermarkt gestohlen haben. Der Tatverdächtige betrat das Geschäft gegen 21 Uhr und soll dort die Ware unter seiner Kleidung versteckt haben. Noch bevor der Mann den Laden mit seiner Beute verlassen konnte, sprach ihn die 37 Jahre alte Filialleiterin an. Als sie ihn festhielt, versuchte der Mann, die 37-Jährige zu schlagen und sich loszureißen. Mehrere Mitarbeiter kamen der Frau zur Hilfe. Gemeinsam gelang es ihnen, den 26-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festzuhalten. Bei dem Gerangel wurde die Filialleiterin leicht verletzt. Der polizeibekannte Tatverdächtige wird im Laufe des Dienstags einem Haftrichter vorgeführt.

Gegen 21.50 Uhr kam es im gleichen Supermarkt erneut zu einem Ladendiebstahl. Dabei soll ein 36-Jähriger mehrere Flaschen Alkohol im Gesamtwert von rund 250 Euro aus der Auslage genommen und die Ware in einer mitgebrachten Tragetasche verstaut haben. Als der Tatverdächtige mit dem Diebesgut an der Kasse vorbeiging, sprach ihn ein 18-jähriger Kassierer an und forderte den Mann auf, stehen zu bleiben. Der 36-Jährige ignorierte dies jedoch und ging weiter. Der Kassierer stellte sich dem Mann in den Weg, woraufhin es zu einem Gerangel kam und beide zu Boden stürzten. Wieder gelang es nur gemeinsam mit mehreren Mitarbeitern, den Mann an seiner Flucht zu hindern und die Polizei zu verständigen. Der 18-Jährige wurde bei dem Gerangel leicht verletzt. Der offenbar wohnsitzlose Tatverdächtige wird ebenfalls im Laufe des Dienstags einem Haftrichter vorgeführt.

