1 Nach dem Unfall sucht die Polizei Zeugen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Carsten Rehder

Ein Autofahrer touchiert am Samstag den Mercedes eines 30-Jährigen und fährt einfach weiter. Durch den Unfall wird eine 31-jährige Beifahrerin verletzt.

Stuttgart-Mitte - Ein unbekannter Autofahrer hat am Samstag in Stuttgart-Mitte offenbar einen Unfall verursacht und ist anschließend einfach weiter gefahren. Der 30-jährige Fahrer eines Mercedes CLA war laut Polizeiangaben gegen 18.15 Uhr auf der linken Geradeausspur des Arnulf-Klett-Platzes in Richtung Kriegsbergstraße unterwegs. Neben ihm, auf dem rechten Geradeausstreifen, fuhr ein Auto mit Dortmunder Kennzeichen. Dieses soll unvermittelt nach links in die Friedrichstraße abgebogen sein, wodurch das Fahrzeug des 30-Jährigen touchiert wurde.

Durch den Zusammenstoß zog sich die 31-jährige Beifahrerin im Mercedes leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich um die Frau und brachten sie in ein Krankenhaus. Der Fahrer des verursachenden Fahrzeugs setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Unfallbeteiligten zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer 0711/8990-4100 zu melden.

+ + Crimemap Stuttgart + + Crimemap – wo die Polizei wie oft ausrückt Hier geht’s zur Crimemap >> Einbruch, Diebstahl, Unfall, Gewalt: Unsere Crimemap zeigt, wo sich diese Vorfälle ballen – täglich aktualisiert und auf Grundlage der Berichte der Polizei Stuttgart.