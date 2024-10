1 Der Verletzte wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: dpa/Nicolas Armer

Am Sonntagvormittag stößt ein Auto in der Charlottenstraße mit einem Fußgänger zusammen. Der 27 Jahre alter Fußgänger verletzt sich dabei leicht. Die Polizei sucht Zeugen.











