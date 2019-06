4 Der Audi ging auf der Dobelstraße in Flammen auf und ist nur Schrott. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner

Ein Audi beginnt fahrend auf der neuen Weinsteige zu rauchen. Das schreckt den Fahrer wenig, erst als das Fahrzeug auf der Dobelstraße Flammen fängt, steigt der Mann aus.

Stuttgart - Ein Audi A6 ist am Samstagnachmittag an der Dobelstraße in Stuttgart-Mitte komplett ausgebrannt. Laut Polizei habe das Fahrzeug um 17.25 vermutlich aufgrund eines technischen Defekts zu brennen begonnen. Der Fahrer, dessen Alter noch nicht festgestellt wurde, stieg demnach aus und alarmierte die Beamten selbst. Die Feuerwehr konnte die Flammen zügig löschen.

Zuvor will er bereits auf der Neuen Weinsteige bemerkt haben, dass sein Audi raucht – ans Verlassen des Fahrzeugs hat er zu diesem Zeitpunkt offenbar noch nicht gedacht. Der Audi erlitt durch das Feuer einen Totalschaden und ist laut Polizei ungefähr zehn Jahre alt. Menschen wurden nicht verletzt. Die Dobestraße wurde kurzfristig gesperrt und ist seit 18.06 Uhr wieder uneingeschränkt befahrbar.