1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein Ladendetektiv beobachtet am Samstag zwei Männer beim Stehlen von Parfum in einem Kaufhaus in Stuttgart-Mitte. Als er sie aufhalten will, kommt es zu einer Auseinandersetzung, in deren Folge sie flüchten. Die Polizei sucht Zeugen.















Link kopiert

Zwei bislang unbekannte Männer haben am Samstagnachmittag in einem Kaufhaus in der Eberhardstraße in Stuttgart-Mitte Parfum gestohlen. Als sie von einem 40-jährigen Ladendetektiv erwischt wurden, reagierten sie aggressiv und flüchteten. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, beobachtete der Ladendetektiv über die Videoüberwachung, wie die beiden Männer gegen 17.55 Uhr die Sicherungsetiketten von Parfums entfernten und diese unter die Oberbekleidung steckten. Als die Täter das Kaufhaus unabhängig voneinander in zeitlichem Abstand verlassen wollten, kam es mit dem Ladendetektiv jeweils zur einer körperlichen Auseinandersetzung. In beiden Fällen konnten die Ladendiebe allerdings fliehen.

Von den Verdächtigen liegt folgende Personenbeschreibung vor: Der erste Täter ist zwischen 20 und 25 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß. Er hat einen dunklen Teint und dunkle Haare. Bekleidet war er mit einer schwarzen Wollmütze und einer roten Jacke mit Fellkragen an der Kapuze. Der zweite Täter ist 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und hat ebenfalls einen dunklen Teint. Er trägt seine dunklen Haare seitlich rasiert und mit Zopf. Bekleidet war er mit einer schwarzen Nike-Jacke und einem gelben Pullover. Er ist Brillenträger. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.