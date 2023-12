1 Das Opfer erlitt durch den Angriff schwere Verletzungen. (Symbolfoto) Foto: picture alliance / dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Mehrere Personen schlagen einen 43-Jährigen in der Marienstraße nieder und verletzen ihn schwer. Als Passanten die Polizei rufen, flüchten die Männer.











Link kopiert



Ein 43-Jähriger ist am Samstagabend bei einem Streit mit mehreren Personen in der Marienstraße schwer verletzt worden. Laut Polizeiangaben geriet der Mann gegen 22.20 Uhr vor einem Imbiss aus bislang unbekannten Gründen mit zwei Männern zunächst in verbale Streitigkeiten.