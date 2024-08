1 Die Polizei in Stuttgart bittet um Zeugenhinweise, nachdem eine dreiköpfige Tätergruppe einen 33-Jährigen ausgeraubt hat (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Maximilian Koch/IMAGO/Maximilian Koch

Ein 33-jähriger Mann ist am Donnerstag Opfer einer dreiköpfigen Tätergruppe geworden. Die Unbekannten verletzten und beraubten ihn. Die Polizei bittet um Hinweise.











Ein 33-jähriger Mann ist am Donnerstag in Stuttgart-Mitte von einer dreiköpfigen Tätergruppe verletzt und beraubt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall im oberen Bereich der Leonhardstraße in Richtung Wilhelmsplatz.