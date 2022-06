1 Die Polizei sucht Zeugen. Foto: dpa/Carsten Rehder

Ein 27-Jähriger ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einer Spielhalle in Stuttgart-Mitte. Dort schläft er an der Theke ein – bis eine unbekannte Person an ihn herantritt.















Link kopiert

Ein 27-Jähriger soll in einer Spielhalle im Bereich des Leonhardsplatzes (Stuttgart-Mitte) angegriffen und ausgeraubt worden sein. Das berichtet die Polizei.

Demnach war der Mann in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zu Gast in der Spielhalle. Gegen 2 Uhr soll der Mann an der Theke eingeschlafen sein. Zwischen 2 und 5 Uhr soll dann eine unbekannte Person an ihn herangetreten sein und ihm das Mobiltelefon sowie mehrere Hundert Euro Bargeld gestohlen haben. Als das mutmaßliche Opfer erwachte, soll die Person ihm ins Gesicht geschlagen haben und geflüchtet sein.

Der oder die Unbekannte soll zwischen 20 und 25 Jahre alt sowie etwa 1,70 Meter groß sein. Die Person trug ein schwarzes Kleid und eine lange Schwarzhaar-Perücke. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/89905778 zu melden.