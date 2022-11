1 Die Polizei nahm einen 26-Jährigen, der in einem Bus randaliert hatte, vorläufig fest (Symbolfoto). Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Ein 26-Jähriger hat am Donnerstagabend in einem Bus an der Richard-von-Weizsäcker-Planie in Stuttgart-Mitte randaliert. Der Mann fuhr laut Polizeiangaben gegen 19 Uhr mit der Buslinie 42 und soll dort randaliert haben. Unter anderem habe er einen Nothammer aus der Halterung gerissen.

Als verständigte Polizisten vor Ort eintrafen, nahmen sie den 26-Jährigen vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er des Platzes verwiesen. Dieser Aufforderung kam der Mann aber nicht nach. Die Beamten nahmen ihn für die Nacht in Gewahrsam.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07 11/89 90 31 00 an das zuständige Polizeirevier zu wenden.