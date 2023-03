26-Jähriger nach Handydiebstahl in Haft

1 Gegen den 26-jährigen wurde Haftbefehl erlassen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Carsten Rehder

Ein 26-Jähriger stiehlt einem Mann im Außenbereich eines Cafés das Handy. Der Bestohlene verfolgt ihn, doch dem Mann gelingt zunächst die Flucht. Mit vereinten Kräften wird der Dieb schließlich der Polizei übergeben.









Polizeibeamte haben am Dienstagvormittag einen 26-Jährigen festgenommen, der verdächtigt wird, in der Konrad-Adenauer-Straße in Stuttgart-Mitte ein Handy gestohlen zu haben.

Der Mann ging laut Polizeibericht gegen 10.40 Uhr in den Außenbereich eines Cafés, nahm das auf einem Tisch liegende Handy eines gleichaltrigen Mannes und rannte damit davon. Der Bestohlene verfolgte den Tatverdächtigen und hielt ihn fest. Es folgte eine tätliche Auseinandersetzung. Dabei ließ der Tatverdächtige das Handy fallen und flüchtete erneut. Zeugen gelang es schließlich, den Mann bis zum Eintreffen der alarmierten Polizisten festzuhalten.

Bei seiner Festnahme leistete er Widerstand. Der 26-jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Mittwoch einem Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.