Stuttgart-Mitte 24-Jähriger beklaut und schlägt Mädchen

Von red 07. April 2018 - 15:53 Uhr

Foto: red (Symbolbild)

Ein 24-Jähriger hat in der Nacht zum Samstag einem Mädchen eine Musikbox entwendet. Als die 15-Järhieg und ihre Freundin dem Mann nachrannten und ihn einholten, schlug dieser beiden Mädchen ins Gesicht.

Stuttgart - Polizeibeamte haben am Samstagmorgen auf dem Schlossplatz einen sich heftig wehrenden 24-Jährigen Dieb festgenommen. Der Dieb hatte einer 15-Jährigen gegen 2 Uhr nachts unter einem Vorwand eine Musikbox weggenommen. Als er anschließend in Richtung Dorotheenstraße flüchtete, rannten die 15-Jährige sowie ihre 16-jährige Freundin hinterher, so die Polizei.

Als sie ihn eingeholt hatten, schlug der Täter beiden Mädchen ins Gesicht und stieß die 16-Jährige von sich weg. In der Nähe befindliche Polizeibeamte wurden auf den Vorfall aufmerksam und nahmen den Tatverdächtigen trotz Widerstandshandlungen fest.

Der 24-Jährige wurde am Samstag mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.