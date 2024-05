1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie/IMAGO/Michael Bihlmayer

Ein 21-Jähriger sitzt mit zwei Freundinnen auf einer Bank, als eine fünf- bis sechsköpfige Gruppe eine Auseinandersetzung provoziert. Nachdem sie ihn schlagen und treten rauben ihm die Unbekannten das Mobiltelefon.











Polizeibeamte haben in der Nacht zum Mittwoch an der Pfarrstraße in Stuttgart-Mitte zwei 19 und 17 Jahre alte Männer vorläufig festgenommen. Sie stehen im Verdacht, einen 21-Jährigen ausgeraubt zu haben. Der junge Mann saß nach Angaben der Polizei mit zwei Freundinnen gegen 2 Uhr auf einer Bank, als ihn eine fünf- bis sechsköpfige Jugendgruppe ansprach und eine körperliche Auseinandersetzung provozierte.