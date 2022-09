20-Jährige wird in Parkhaus sexuell bedrängt

1 Die Frau soll in einer Tiefgarage gegen ihren Willen sexuell bedrängt worden sein. (Symbolbild) Foto: imago images/Rolf Poss

Eine 20-Jährige lernt am Wochenende einen Mann in einer Diskothek in Stuttgart kennen. Im Verlauf des Abends soll es gegen ihren Willen zu sexuellen Handlungen gekommen sein.















Eine junge Frau soll in der Nacht zum Sonntag in einer Tiefgarage an der Stuttgarter Kronprinzstraße sexuell bedrängt worden sein. Das berichtet die Polizei.

Die 20-Jährige lernte den Mann demnach in einer Diskothek am Kronprinzplatz kennen. Im Verlaufe des Abends soll es dann zwischen 3.30 Uhr und 4.15 Uhr in dem Parkhaus zu sexuellen Handlungen gegen den Willen der Frau gekommen sein.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Der Unbekannte soll zwischen 18 und 20 Jahren alt sein. Der Beschreibung nach ist er etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und hat braunes Haar. Zur Tatzeit soll er ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe getragen haben.

Die Polizei bittet Zeuge, sich unter der Telefonnummer 0711/89905778 zu melden.