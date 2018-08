Stuttgart-Mitte 14 und 15 Jahre alte Mädchen sexuell belästigt

Von red/aim 13. August 2018 - 16:49 Uhr

Ein unbekannter Täter hatte die zwei Jugendlichen zuerst nach einem harmlosen Foto gefragt, doch dann begann er sie zu küssen und zu begrapschen. Die Mädchen liefen davon. Nun sucht die Polizei den Mann.

Stuttgart - Ein unbekannter Täter hat in der Schulstraße in Stuttgart-Mitte zwei 14 und 15 Jahre alte Mädchen sexuell belästigt. Laut Polizeimeldung hatte der etwa 40 bis 50 Jahre alte Mann die beiden Jugendlichen am Freitagabend gegen 20.50 Uhr am Marktplatz angesprochen.

Zunächst bat er die Mädchen, sich mit ihm fotografieren zu lassen. Als sie sich darauf einließen soll er unvermittelt angefangen haben, sie zu küssen und anzufassen. Das ging den jungen Frauen zu weit: Sie liefen davon und alarmierten via Notruf die Polizei.

Polizei sucht Zeugen

Die eintreffenden Beamten nahmen die Fahndung nach dem Mann auf. Er hatte sich zwischenzeitlich entfernt. Die zwei Mädchen beschreiben den Täter wie folgt: Er hatte schwarze, kurze Haare, trug ein schwarzes T-Shirt mit zwei roten Streifen auf dem Rücken und eine dunkelblaue oder schwarze lange Jeanshose.

Außerdem soll er schlecht Deutsch gesprochen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/89905778 zu melden.