Stuttgart-Mitte: 13-Jähriger von zwei Männern ausgeraubt - Zeugen gesucht

Unbekannte haben am Mittwochnachmittag einen 13 Jahre alten Jungen in Stuttgart-Mitte in der Schubartstraße ausgeraubt. Der Junge traf sich nach Angaben der Polizei gegen 17 Uhr mit zwei ihm unbekannten Männern, um Betäubungsmittel von ihnen zu kaufen. Die Männer drohten dem Jungen mit einem Messer und nahmen ihm sein Handy und Geld weg. Anschließend flüchteten sie laut Polizei in unbekannte Richtung.