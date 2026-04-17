Stuttgart: Mit Haftbefehl gesuchter Mann verletzt Polizisten

1 Die Polizei nahm den Mann fest (Symbolbild). Foto: Daniel Karmann/dpa

Ein Mann wird mit Haftbefehl gesucht. Bei seiner Festnahme leistet der 44-Jährige großen Widerstand – und verletzt zwei Polizeibeamte.











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Ein 44 Jahre alter Mann hat in der Nacht zum Freitag bei seiner Festnahme in Stuttgart Widerstand geleistet und zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Die Beamten waren nach Angaben der Polizei zu Fuß in der Leonhardstraße unterwegs, als sie auf den Tatverdächtigen aufmerksam wurden. Bei der anschließenden Kontrolle stellten sie fest, dass der 44-Jährige wegen eines Haftbefehls zur Festnahme ausgeschrieben ist.