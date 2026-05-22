Stuttgart: Mit Glasscherben Passagiere in Stadtbahn bedroht? 24-Jährige festgenommen

Die Polizei nimmt am Donnerstag eine 24-Jährige vorläufig fest. Sie war mit einem Spiegel in der Stadtbahn unterwegs und hat möglicherweise Passagiere mit Scherben bedroht.
Polizeibeamte haben am Donnerstag in Stuttgart eine 24 Jahre alte Frau vorläufig festgenommen, die in einer Stadtbahn unterwegs war und dort möglicherweise Fahrgäste mit Glasscherben bedroht hat. Zeugen meldeten laut einer Mitteilung der Polizei gegen 17.40 Uhr der Polizei, dass sich in der Stadtbahn der Linie U12 eine Frau befinden würde, die Scherben eines Spiegels in der Hand halte.