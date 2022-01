1 Die Einbrecher schlugen gleich an mehreren Orten zu. Foto: imago images/Shotshop/Erwin Wodicka

Über das Wochenende brechen im Stadtgebiet Unbekannte in mehrere Häuser ein. Die Polizei sucht in allen Fällen nach Zeugen.















Stuttgart - Am vergangenen Wochenende verschafften sich Einbrecher Zugang zu gleich mehreren Häusern im gesamten Stuttgarter Stadtgebiet. Das berichtet die Polizei.

Bei den Taten im Norden, Osten und Bad Cannstatt gingen die Täter immer ähnlich vor. Sie brachen die Terrassentür oder ein Fenster der Mehrfamilienhäuser auf und durchwühlten anschließend die gesamte Wohnung.

Einbruchsalarm wird ausgelöst

Insgesamt erbeuteten die Unbekannten Bargeld, Schmuck und wertvolle Gegenstände im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 zu melden.

Zudem haben Unbekannte am Sonntagabend gegen 21 Uhr versucht, in ein Gebäude an der Mönchfeldstraße in Stuttgart-Mühlhausen einzudringen. Als der Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma den Einbruchsalarm bemerkte, alarmierte er die Polizei.

Bei der Überprüfung entdeckten die Beamten Einbruchspuren. Die Täter gelangten jedoch nicht ins Innere des Gebäudes. Zeugen können sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0711/8990-3700 melden.