Stuttgart: Mehr politisch motivierte Kriminalität

1 Es gab im ersten Halbjahr 2024 wohl doppelt so viele Taten wie 2023. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa

Wahlplakate wurden abgerissen, Forderungen zum Gaza-Krieg auf Wände gesprüht, es wurde beleidigt und gedroht. Im Umfeld von Krieg und Wahlen hat sich die politisch motivierte Kriminalität verstärkt.











Vor allem durch den Gaza-Krieg und die Kommunalwahlen hat die Zahl der politisch motivierten Straftaten in Baden-Württemberg deutlich zugenommen. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres wurden nach Angaben des Landesinnenministeriums mehr als doppelt so viele Taten registriert wie im ersten Halbjahr des Vorjahres.