Der 25-Jährige wird nun einem Haftrichter vorgeführt. (Symbolbild)

Polizeibeamte nehmen am Donnerstagmittag in Stuttgart-Mitte einen 25-Jährigen fest, der einen Glasaschenbecher auf einen Passanten geworfen haben soll. Während der Festnahme leistet der Mann Widerstand und verletzt einen Polizeibeamten.











Ein 25-Jähriger soll am Donnerstagmittag in der Stephanspassage in Stuttgart-Mitte einen Polizeibeamten getreten und verletzt haben. Er wird nun laut Polizei einem Haftrichter vorgeführt.