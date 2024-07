Stuttgart: Mann bestiehlt schlafenden Reisenden an S-Bahn-Haltestelle

1 Der Vorfall ereignete sich an der S-Bahn-Haltestelle Stadtmitte. Foto: imago/Lichtgut/imago stock&people

Ein 20-Jähriger soll einen schlafenden Mann an der S-Bahn-Haltestelle Stadtmitte in Stuttgart beklaut haben. Jetzt sitzt der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft.











Link kopiert



Die Polizei hat am Dienstag einen 20-Jährigen in Stuttgart festgenommen, der einen schlafenden Reisenden an der S-Bahn-Haltestelle Stadtmitte bestohlen haben soll. Gegen 3 Uhr soll der mutmaßlich Täter laut der Polizei und der Staatsanwaltschaft Stuttgart am S-Bahnsteig ein Mobiltelefon aus der Jackentasche eines 47-Jährigen geklaut haben, der auf einer Bank schlief. Ein Zeuge vor Ort sei darauf aufmerksam geworden und habe die Beamten umgehend informiert.