Stuttgart: Mann belästigt Fünfjährige – Polizei sucht Zeugen

1 Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. (Symbolbild) Foto: dpa/David Inderlied

Ein Mann setzt sich in einer Stadtbahn der Linie U3 in eine Vierer-Sitzgruppe zu einer Mutter und ihrer Tochter. Dann nähert er sich offenbar körperlich dem fünfjährigen Mädchen.











Ein unbekannter Mann soll am Montagmorgen in Stuttgart in einer Stadtbahn der Linie U3 ein fünf Jahre altes Mädchen belästigt haben. Die Fünfjährige war gemeinsam mit ihrer Mutter gegen 8.10 Uhr in der U3 in Richtung Stuttgart-Vaihingen unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Der Mann habe sich zu ihnen in die Vierer-Sitzgruppe gesetzt und dem Mädchen körperlich genähert. Er habe sich anscheinend sehr auffällig gebückt und sei mit dem Kopf in Richtung des Knies des Mädchens gegangen, erläutert eine Polizeisprecherin auf Nachfrage.