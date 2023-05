1 Die Polizei sucht Zeugen (Symbolbild). Foto: dpa/Carsten Rehder

In Stuttgart wird eine 24-jährige Passantin bedrängt und sexuell belästigt. Die Polizei bittet um Hinweise – und sucht dringend Zeugen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Polizeibeamte haben einen 32 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, am Freitagabend an der Stadtbahnhaltestelle Rathaus in Stuttgart eine 24-jährige Passantin sexuell belästigt zu haben. Anschließend soll er versucht haben, den Tabakbeutel der Frau zu stehlen.