Ein Streit zwischen zwei Männern in Stuttgart eskaliert. An der Stadtbahnhaltestelle Berliner Platz zückt einer ein Messer und verletzt seinen Kontrahenten schwer. Die Polizei sucht Zeugen.















Polizeibeamte haben am Mittwochabend einen 32-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, bei einer Auseinandersetzung an der Stadtbahnhaltestelle Berliner Platz einen 31-Jährigen mit einem Messer lebensbedrohlich verletzt zu haben.

Wie die Polizei berichtet, waren die Männer gegen 21.40 Uhr in einer Stadtbahn vom Rotebühlplatz kommend in Streit geraten. An der Haltestelle Berliner Platz stiegen beide aus. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei soll der mutmaßliche Täter seinen Kontrahenten mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben.

Polizei sucht Zeugen

Polizeibeamte leisteten Erste Hilfe und alarmierten Rettungskräfte, die die Männer in ein Krankenhaus brachten. Der 31-Jährige ist mittlerweile außer Lebensgefahr. Der 32-Jährige wurde am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ, diesen jedoch außer Vollzug setzte.

Der genaue Ablauf der körperlichen Auseinandersetzung ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 07 11/89 90 57 78 bei der Kriminalpolizei melden.