Im Westen, in Bad Cannstatt, Feuerbach – in mehreren Stuttgarter Stadtbezirken belästigen Männer Kinder. Die Polizei nimmt alle Tatverdächtigen fest, einer bleibt in Haft.















Polizeibeamte haben am Dienstag zwei Männer vorläufig und einen Mann festgenommen, die unabhängig voneinander Kinder in Stuttgart belästigt haben sollen.

Laut Polizeibericht sprach ein polizeibekannter 58 Jahre alter Mann in der Bebelstraße in Stuttgart-West gegen 14.30 Uhr zwei Jungen im Alter von zwölf und 13 Jahren an. Im Laufe des Gesprächs soll er dem 13-Jährigen gesagt haben, dass er ihn anfassen wolle. Die Kinder rannten weg und vertrauten sich einem Zeugen an, der die Polizei alarmierte. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen fest und brachten ihn anschließend in eine psychiatrische Klinik.

In der Kegelenstraße in Bad Cannstatt soll gegen 15 Uhr ein 60 Jahre alter Mann vor einem Kindergarten onaniert haben. Alarmierte Polizeibeamte nahmen ihn kurz darauf vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten sie ihn wieder auf freien Fuß.

Zeugen und mögliche weitere Geschädigte sollen sich unter der Telefonnummer 07 11/89 90 33 00 (Bebelstraße) oder 07 11/89 90 36 00 (Kegelenstraße) melden.

Festnahme nach mehrfacher Belästigung

Ein 59-jähriger Mann soll einen Elfjährigen in der Kapfenburgstraße in Feuerbach in der Vergangenheit mehrfach sexuell belästigt haben. Der Tatverdächtige, der im selben Gebäude wohnt, soll den Jungen mehrere Male gegen seinen Willen umarmt und ihn vor einer Woche grob im Schritt angefasst haben.

Die Polizei wurde am Montag über den Vorfall informiert, woraufhin sie den Mann am Folgetag festnahm. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft führten ihn die Beamten einem Haftrichter vor, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.