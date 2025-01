Zollkontrolle am Flughafen Stuttgart Zentnerweise exotische Früchte gehen in Flammen auf

Was Reisende am Stuttgarter Flughafen im Gepäck haben, ist erstaunlich. Jetzt hat der Zoll bei einem Paar 69 Kilo Obst aus Kenia aus dem Verkehr gezogen. Jeden Monat werden Hunderte Kilo verbrannt. Was ist erlaubt, was nicht?