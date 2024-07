Stuttgart: Linienbus muss abrupt bremsen – zwei Verletzte

may 10.07.2024 - 14:47 Uhr

Um einen Zusammenstoß mit einem Radfahrer zu verhindern, muss ein Linienbus am Österreichischen Platz eine Gefahrenbremsung durchführen. Dabei stürzen zwei Frauen.











Bei einer Gefahrenbremsung eines Linienbusses sind am Dienstagvormittag auf dem Österreichischen Platz in Stuttgart zwei Frauen gestürzt und haben sich leicht verletzt. Der Linienbus fuhr gegen 10.40 Uhr von der Paulinenstraße auf den Österreichischen Platz ein, wie die Polizei mitteilte, bevor es zu dem Unglück kam. An der Einmündung der Immenhofer Straße sei ein 38-Jähriger Radfahrer vor dem Bus auf den Österreichischen Platz gefahren. Der Busfahrer habe abbremsen müssen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.