9 Besucher der Königstraße bestaunen die Lichtinstallationen. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Ein Stückchen Normalität im Schatten der Coronapandemie: Das bedeutet die Einkaufsnacht „Stuttgart leuchtet“. Wir haben die ersten Impressionen.















Link kopiert

Stuttgart - „Endlich wieder eine anständige Einkaufsnacht“, hatte der City-Manager Sven Hahn im Vorfeld erleichtert gesagt. Lange war es infolge der Coronapandemie nicht mehr möglich gewesen, bis in den späten Abend in der Stuttgarter Innenstadt zu flanieren und einzukaufen. Zahlreiche Menschen haben das Angebot wahrgenommen und waren in die City gekommen.

Begleitet wird die Einkaufsnacht von „Stuttgart leuchtet“, aufwendige Lichtinstallationen, die die Fußgängerzone und den Schlossplatz in magisches Licht tauchen. Eine Premiere ist in dieser Nacht eine Licht- und Soundshow, die von 19 Uhr an an die Fassade des Königsbaus projiziert wird.

Vor der Coronakrise waren etwa 200.000 Menschen zur Einkaufsnacht gekommen. Eine so hohe Zahl an Besuchern wird dieses Mal nicht erwartet.