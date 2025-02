Stuttgart: Leonhardskirche bietet Andachten zu Tieren und Tierleid an

Leonhardskirche bietet Andachten zu Tieren und Tierleid an

1 Die Evangelische Leonhardsgemeinde Stuttgart stellt das Leid der Tiere in den Mittelpunkt ihrer Passionsandachten (Archivfoto). Foto: LICHTGUT/Zophia Ewska

In den Passionsandachten der Evangelischen Leonhardsgemeinde Stuttgart steht das Leiden der Tiere im Mittelpunkt. Die Verantwortung für den Schutz der Artenvielfalt wird besonders betont, sei es bei Massentierhaltung, Tierversuchen oder Umweltzerstörung.











Link kopiert



Das Leid von Tieren stellt die Evangelische Leonhardsgemeinde Stuttgart in den Mittelpunkt ihrer Passionsandachten. „Sei es in der Massentierhaltung, bei Tierversuchen oder durch Umweltzerstörung - die Verantwortung zur Bewahrung der gottgeschenkten Biodiversität soll herausgestellt werden“, teilte die Gemeinde am Dienstag mit. Dazu gehöre auch die Klage um ausgerottete Tierarten.