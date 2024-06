5 Das Rennen musste wegen Regens abgebrochen werden. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Das Solitude Revival in Stuttgart-Leonberg ist für viele Oldtimer-Liebhaber ein Highlight des Sommers. Doch der Regen machte auch diesem Event am Samstagmittag einen Strich durch die Rechnung.











Wie mancherorts den Fußball-Fans, so machte der Regen auch den Oldtimer-Fans in Stuttgart-Leonberg an diesem Wochenende einen Strich durch die Rechnung. Über 400 historische Sportwagen gingen beim Solitude Revival in Stuttgart-Leonberg an den Start. Doch am ersten der beiden Renntage musste das Rennen abgebrochen werden.