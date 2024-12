Stuttgart/Leonberg: Nach Raub in Wohnung – Polizei nimmt vier junge Tatverdächtige fest

1 Die junge Gruppe greift den 35-Jährigen in seiner Wohnung an (Symbolfoto). Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Die Polizei nimmt vier junge Menschen fest, die in Verdacht stehen, einen Raub in einer Wohnung in Leonberg begangen zu haben. Dabei verletzen sie einen Mann schwer und stehlen ihm mehrere Tausend Euro.











Die Polizei hat am vergangenen Donnerstag und Freitag vier Tatverdächtige festgenommen. Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter zwischen 14 und 25 Jahren stehen im Verdacht, am 4. November einen Mann in seiner Wohnung in der Bahnhofstraße in Leonberg ausgeraubt zu haben, wie die Polizei berichtet.