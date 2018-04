Stuttgart Leiche in Bad Cannstatt gefunden – Bahnhof gesperrt

Von red 24. April 2018 - 07:45 Uhr

Leichenfund in Bad Cannstatt: Die Polizei ist im Einsatz (Symbolbild). Foto: dpa

Ein Fahrgast meldet der Polizei am Dienstagmorgen einen Leichenfund. Die Beamten rücken zum Einsatz aus und sperren den Bahnhof Bad Cannstatt. Es kommt zu Verspätungen bei der S-Bahn.

Stuttgart - Die Stuttgarter Polizei hat am frühen Dienstagmorgen eine Leiche in Bad Cannstatt gefunden. Seit etwa 6.20 Uhr laufe der Einsatz, sagte ein Sprecher der Polizei. Ein Fahrgast habe den Beamten den Hinweis zu dem leblosen Körper im Bereich der Gleise nahe des Bahnhofs in Bad Cannstatt gegeben. Die Hintergründe des Todes waren zunächst völlig unklar. Der Einsatz dauert derzeit noch an.

Wegen des Polizeieinsatzes in Bad Cannstatt kommt es zu Verspätungen bei den Linien S1, S2 und S3. Die Bahnen fahren nur im 30-Minuten-Takt. Mehr Infos dazu gibt es in unserem Störungsmelder.

Zwischen #BadCannstatt und #Untertürkheim wurde im Gleisbereich eine tote Person aufgefunden – Todesursache: unklar. Der Bahnverkehr wurde soeben wieder freigegeben. Wir melden uns sobald wir mehr Informationen haben. Eure #PolizeiStuttgart— Polizei Stuttgart (@PP_Stuttgart) 24. April 2018