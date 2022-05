7 Selfie bei dem Internationalen Trickfilmfestival auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Foto: ubo

Die gute Laune erwacht: Das Open-Air-Kino beim Trickfilmfestival ist der Start für einen Stuttgarter Mega-Sommer 2022. Unser Kolumnist berichtet von einer reizvollen Nacht auf dem Schlossplatz, bei „Better go south“ und der „Phallushand“ im Bohnenviertel.















Als die Hamburger Wochenzeitung „Die Zeit“ kürzlich die Münchner Schriftstellerin Sandra Hofmann nach Stuttgart schickte, um unsere selbst nachts reizvolle Stadt auf metropolenfähige Barqualitäten zu testen, war die Autorin voll des Lobes. Ihr Erstaunen über so viel Gutes in vermeintlich provinziellen Tiefen hat die Leserschaft regelrecht zwischen den Zeilen angesprungen. Die Puf-Schorle hat’s der Autorin besonders angetan. So heißt das Hausgetränk der Design-Bar Puf im Leonhardsviertel. Mit einem Puff, das zwei Fs besitzt, hat das alles nix zu tun. Diese Schorle besteht aus Havana Club Rum, Limettensaft und Ginger-Ale.

„Schreib’ auch mal so was Positives über uns!“, fordert Florian Roller, einer der Puf-Chefs, den Schreiber dieser Zeilen am Telefon auf und räumt ein: Ganz gestimmt habe der „Zeit“-Artikel, der außerdem das Jigger & Spoon und die Fou Fou Bar behandelt, allerdings nicht. Dass Stuttgart sein Rotlichtviertel „trophäenartig“ vorführe, wie zu lesen ist, sei ihm bisher entgangen. Aber egal, Hauptsache der Like-Daumen schnellt nach oben. „Auf drei Drinks in . . .“ heißt die Serie der „Zeit“, in der Stuttgart dran ist. Um die Stadt angemessen zu erleben, reichen drei Drinks allerdings nicht.

Harald Schmidt traut seinen Augen nicht

Richtig gute Drinks gibt es gerade im Budendorf rund um die Open-Air-Leinwand des Internationalen Trickfilmfestivals (ITFS) auf dem Schlossplatz. Alexander „Sandy“ Franke mixt an einem Stand unweit des Kunstgebäudes was mit seinem Ginstr. Die Flaschen mit dem Fernsehturm drauf sind innerhalb von kurzer Zeit zu einem der bekanntesten Marken bei deutschen Wacholder-Spirituosen geworden. Franke, der auch ITFS-Moderator ist, und Markus Escher sind mit ihrem Gin aktuell nominiert als „Gründer des Jahres“ in Berlin. Zu ihren Schlossplatz-Gästen zählt Harald Schmidt auf Heimatbesuch. „Sandy“ zeigt ihm sein Tattoo mit dem Ginstr-Logo auf dem Unterarm. Der Mann aus Nürtingen will’s nicht glauben: Was, das ist echt? „Du darfst dran rumrubbeln“, gestattet ihm der Ginstr-Chef. Harald Schmidt lässt sich nicht zweimal bitten. Getestet und für fake-frei befunden.

Von Rammstein bis zu den Toten Sommer – der Sommer 2022 hat’s in sich!

Ach, ist das wieder schön, auf der Picknickdecke vor der Schlossplatz-Leinwand zu sitzen! Unentwegt gehen Hände mit Handys hoch, um das Comeback der guten Laune festzuhalten. Bei den weltbesten Trickfilmen sieht man Skurriles, Trauriges, Lustiges. Oft wird mit wenigen Strichen die ganze Welt erklärt. Das friedliche Zusammenhocken auf Matten über dem Gras ist der Auftakt für einen Stuttgarter Mega-Sommer 2022. Von Rammstein (Wasen) bis Sting (Jazz Open), von Alvaro Soler (am Mercedes-Museum) bis zu den Toten Hosen (Wasen), dazu die ausgefallenen Großevents wie Fischmarkt, Sommerfest und Lichterfest, CSD-Parade – selbst vor der Pandemie war nicht so viel los.

Häufigster Gag: Stuttgart ist viel schöner als Berlin

Der nächste Drink ist das Stuggi-Schorle bei der Eröffnung der Galerie Better Go South von Tim Bengel, Leonie Dorsch und Michael Preuss in einer prachtvollen Villa von 1897 bei der Paulinenbrücke. Häufigster Gag: „Stuttgart ist viel schöner als Berlin.“ Für die 350 Gäste (darunter der Ex-Fußballer Timo Hildebrand, Agenturchef Constantin Schiller, SWR-Anchorman Georg Bruder, Winzer Thomas Diehl) gibt’s blaue Donuts passend zum Logo der Galerie, die den selbstbewussten Süden mit zeitgenössischer Kunst noch stolzer machen will.

Was hat die „Phallushand“ zu bedeuten?

Kommen wir zum Kessler-Rosé-Sekt in Lauras Galerie im Bohnenviertel. Peter Jacobi, 86, das späte Liebesglück von Clublegende Laura Halding-Hoppenheit (wer ihr Alter verrät, wird nicht alt) feiert mit 200 Gästen (darunter die Künstlerin Richild von Holtzbrinck, Varieté-Chef Timo Steinhauer, CSD-Sprecher Detlef Raasch, OB Frank Nopper) die Vernissage von 60 ausgewählten Werken (Skulpturen, Aktzeichnungen, Fotografien) aus seinem prallen Künstlerleben. Der langjährige Professor der Pforzheimer Hochschule für Gestaltung, dessen Hauptwerk in Bukarest das Memorial für die Holocaust-Opfer ist, bildet die Ambivalenz von Lust und Liebe ab, das innere Hin und Her. Seine „Phallushand“ aus Marmor ist 1974 entstanden und scheint zu fragen, ob Männer nicht oft überfordert sind mit dem Körperteil, das ihnen so wichtig ist. Emotional fesselnd und mit Witz erklärt Jacobi seine Arbeiten und hofft, dass auch mal Kuratoren der Stuttgarter Museen vorbeischauen. OB Nopper kann an diesem Abend seinen Ärger mit dem Gemeinderat in der Sexismus-Debatte vergessen – beim Anblick von Frauenakte. Ein „Horror“ sei es gewesen, berichtet die rothaarige Wirtin, die Bilder aus der Fülle auszuwählen. Jetzt muss erst mal Ruhe sein. Wird der nächste Sturm ihre Hochzeit mit dem Künstler aus Wurmberg?