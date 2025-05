1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa

In Stuttgart und in Lauffen brechen Unbekannte in der Nacht zum Dienstag Zigarettenautomaten auf. In einem Fall stehlen sie die Zigaretten, im anderen erbeuten sie auch Bargeld.











Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Dienstag in zwei Fällen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Der eine Fall ereignete sich in Stuttgart-Neuwirtshaus, der andere in Lauffen im Kreis Heilbronn. Die Bundespolizei sucht Zeugen.