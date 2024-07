Schlag auf Schlag ging es am Sonntagmorgen beim 31. Stuttgart-Lauf in Bad Cannstatt auf die Strecke: Den Anfang des komprimierten Programms machten schon um viertel vor neun die Handbike-Fahrer.

22 Grad am Morgen waren angenehm

Um 9 Uhr folgte der große 10-Kilometer-Lauf mit den meisten Teilnehmern an diesem Tag. Insgesamt meldeten sich laut Veranstalter knapp über 8000 Läufer und Läuferinnen am Stuttgart-Lauf an. Am Morgen lagen die Temperaturen noch bei angenehmen 22 Grad. „Es waren für den zehn- und den 5-Kilometerlauf sehr angenehme Bedingungen“, sagte Alexander Hübner vom veranstaltenden Württembergischen Leichtathletik-Verband. Beim Zehn-Kilometerlauf startete unter anderem auch Olympiasieger Dieter Baumann. Den Sieg erlief der Riedlinger Jonas Haiß in knapp 32 Minuten. Für mehr als 2100 Kinder gingen im „Minimarathon“ die Läufe je nach Alter über 650 Meter, 1400 Meter oder 1800 Meter.

Weil sich derzeit die jamaikanische Leichtathletikmannschaft in Stuttgart auf die Olympiade in Paris vorbereitet, wurde unter allen Teilnehmern eine Reise nach Jamaika für zwei Personen verlost.