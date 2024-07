Auf einen Halb-Marathon müssen die ambitionierten Hobbyläufer in diesem Jahr beim Stuttgart-Lauf verzichten. Die längste Strecke geht über 10 Kilometer. Was muss man wissen?

Es wird eine kompakte Veranstaltung. Der Stuttgart-Lauf ist dieses Jahr zusammengeschnurrt auf einen Tag. Am Sonntag, 21. Juli, geht es rund ums Stadion im Neckarpark los um 7 Uhr. Ende ist um 15 Uhr.

Warum nur das abgespeckte Programm?

Grund dafür ist letztlich die Fußball-EM. Wegen der fünf Spiele im Stadion war zwischen Anfang Juni und Mitte Juli kein Termin frei. Vorher war das Frühlingsfest, diese Woche luden und laden Peter Maffay, AC/DC und Pink zu Konzerten ein. Und dann beginnen die Sommerferien. Dem musste man Tribut zollen. Und weil an diesem letztmöglichen Wochenende auch noch Pink im Stadion spielt und Daimler sein Mitarbeiterfest veranstaltet, entschied man sich „schweren Herzens“ auf den Halb-Marathon zu verzichten und an einem Tag ein abgespecktes Programm zu veranstalten. Zudem habe man Ende Juli hohe Temperaturen, sagt Alexander Hübner vom Württembergischen Leichtathletikverband, „mit entsprechenden gesundheitliche Risiken.“ Also ist die längste Strecke lediglich 10 Kilometer lang. Bisher hat man knapp 8000 Anmeldungen, mehr als erwartet. Und gar nicht so weit entfernt wie befürchtet von den 11 500 Läufern des vergangenen Jahres. Nachmeldungen sind noch bis eine Stunde vor dem ersten Startschuss möglich.

Olympiasiegerin als Starterin

Um 8.45 Uhr beginnt das Lotto Handbike-Rennen über 10 Kilometer. Um 9 Uhr folgt der 10-Kilometer-Lauf. Dafür sind bisher rund 4500 Läufer angemeldet. Gut 1200 Walker gehen um 9.25 Uhr auf die Strecke über 5 Kilometer. Um 11 Uhr sind mehr als 2100 Kinder beim Minimarathon dabei. Je nach Alter geht es über 650 Meter, 1400 Meter oder 1800 Meter. Heike Drechsler, zweifache Olympiasiegerin im Weitsprung, wird die Kinder auf die Strecke schicken.

Wo ist das Rahmenprogramm?

Auf dem Parkplatz P 9 ist die Anmeldung, die Ausgabe der Startnummern, gibt es Essen und Trinken sowie das Rahmenprogramm samt Bewegungsparcours. Für diejenigen, die noch nicht ausgelastet sind.

Was bedeutet das für die Anwohner?

Die Strecke führt über den Start an der Mercedesstraße zur Augsburger Straße, am Neckar entlang über den Veielbrunnenweg und die Benzstraße zurück zur Mercedesstraße. Die Straßen entlang der Strecke sind von 7.30 Uhr bis etwa 11 Uhr gesperrt. Die Mercedesstraße beim Stadion ist bis 18 Uhr gesperrt. Bis 0.30 Uhr am Sonntagmorgen sollten Autos entlang der Strecke weggeparkt worden sein, sonst werden sie abgeschleppt.