Stuttgart läuft wieder – und feiert in diesem Jahr sogar Jubiläum. Mehr als 10.000 Teilnehmer haben sich zur 30. Auflage des Stuttgart-Laufs bereits angemeldet. Aber wann findet eigentlich welcher Lauf statt? Kann man noch mitmachen? Und was bedeutet das Sportevent für Anwohner und Autofahrer? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Wer läuft wann?

Der 30. Stuttgart-Lauf findet am 20. und 21. Mai statt. Die Strecke beginnt auf der Benzstraße und endet auf der Mercedesstraße. Am Samstag um 14 Uhr gehen die Kinder auf verschiedene Strecken. Auch die Rollstuhl- und Handbikefahrer sind wieder dabei, und erstmals seit drei Jahren die Inliner auf ihren Rollen.

Am Sonntag um 9 Uhr startet der Halbmarathon, um 11.30 Uhr gehen die Läufer auf die 7-Kilometer- und die Walking-Strecke.

Kann man sich noch anmelden?

Anmeldeschluss war bereits am 8. Mai. Jetzt sind nur noch Nachmeldungen bis 60 Minuten vor Start möglich. Konkret heißt das, dass nicht mehr per Rechnung, sondern nur noch per Lastschrift bezahlt werden kann. Rabatt-Aktionen gelten nicht mehr und der Name steht nicht auf der Startnummer. Außerdem steht nur eine begrenzte Anzahl an Nachmeldestartnummern pro Wettbewerb zur Verfügung.

Wie kommt man mit der Bahn hin?

Am Stuttgart-Lauf-Wochenende werden vermehrt Bahnen des Verkehrsverbunds Stuttgart (VVS) eingesetzt, damit alle rechtzeitig an den Start kommen. Wer sich bereits angemeldet hat, verfügt über ein kostenloses VVS-Ticket und muss dieses nur noch herunterladen.

Die Sonderlinie U11 verkehrt zwischen den Haltestellen Rotebühlplatz und Neckarpark (Stadion). Vom Stuttgarter Hauptbahnhof kann man die S-Bahnen der Linien S1, S2, S5, S6 zum Rotebühlplatz nutzen.

Am Samstag fährt die erste Bahn der U11 um 12.08 Uhr vom Rotebühlplatz zum Neckarpark, die letzte Abfahrt vom Neckarpark zurück ist um 20.06 Uhr.

Am Sonntag findet die erste Anfahrt vom Rotebühlplatz zum Neckarpark bereits um 6.57 Uhr statt, die letzte Abfahrt vom Neckarpark zurück ist um 14.06 Uhr.

Wie kommt man mit dem Auto hin?

Wer mit dem Auto kommt, fährt über die B10 und B14 in Richtung Stuttgart Bad-Cannstatt und folgt dem Verkehrsleitsystem NeckarPark. Wegen des Laufs kommt es allerdings zu einigen Straßensperrungen und damit verbundenen Verkehrseinschränkungen.

Auf dem Wasengelände P10 kann kostenpflichtig geparkt werden. Um dorthin zu gelangen, fährt man über die B10 und die B14 auf die Talstraße Richtung Bad Cannstatt. Nach der Gaisburger Brücke biegt man die erste Möglichkeit rechts ab und folge der Beschilderung. Die Zufahrt zum Parkplatz ist an beiden Tagen nur über die Talstraße möglich, die Mercedesstraße zwischen Talstraße und Fritz-Walter-Weg ist gesperrt.

Wo läuft man lang?

Weil die Schausteller derzeit noch ihre Geschäfte auf dem Wasen abbauen, hat sich die Strecke in diesem Jahr wieder leicht verändert. 2023 laufen und rollen die Sportler also über die Alte Untertürkheimer Straße und den Martin-Schrenk-Weg zum Ziel auf der Mercedesstraße. Die Mercedes-Benz-Arena bleibt weiter Sperrgebiet.

Das Stadion bleibt auch im nächsten Jahr für die Läufer tabu, weil dann fünf Spiele der Fußball-Europameisterschaften in Stuttgart stattfinden.

Was kommt auf Anwohner zu und welche Straßen sind gesperrt?

Anwohner sollten bis 0.30 Uhr am Sonntagmorgen ihre Autos wegstellen. Im Vorjahr mussten 65 Fahrzeuge abgeschleppt werden.

Die Mercedesstraße ist zwischen Jellinekstraße und Talstraße von Freitag, 11 Uhr, bis Sonntag, 20 Uhr, komplett gesperrt. Zusätzlich ist die Mercedesstraße zwischen Jellinekstraße und Kreisverkehr bei der Daimler-Werkszufahrt von Samstag, 8 Uhr, bis Sonntag, 14 Uhr, gesperrt. Die Zufahrt zum Gelände des VfB Stuttgart und zum P3 wird außerhalb der eigentlichen Veranstaltungszeiten (Samstag, 13 Uhr bis etwa 19 Uhr, und Sonntag, 6.30 Uhr, bis etwa 14 Uhr) möglich sein.

Am Samstag sind von 13 Uhr bis etwa 19 Uhr der Fritz-Walter-Weg, der Martin-Schrenk-Weg zwischen Kreisverkehr Daimler-Werkszufahrt und Einmündung Fritz-Walter-Weg und die Jellinekstraße gesperrt. Die Zufahrt zum SpOrt Stuttgart ist über die Benzstraße möglich. Das Parkhaus P7 kann ebenfalls über die Benzstraße jederzeit angefahren werden.

Am Sonntag von 5 Uhr bis etwa 13.30 Uhr ist die Benzstraße zwischen Mercedesstraße und der Rampe B14 gesperrt. Außerdem sind von 6.30 Uhr bis etwa 14 Uhr der Fritz-Walter-Weg und der Martin-SchrenkWeg zwischen Kreisverkehr Daimler-Werkszufahrt und Benzstraße sowie die Alte Untertürkheimer Straße gesperrt. Der Parkplatz P10/Cannstatter Wasen kann nur über die B10, Ausfahrt Gaisburger Brücke angefahren werden.

Weitere Sperrungen am Sonntag:

• Aldinger Straße (zwischen Hofener Brücke und Mönchfeldstraße): 6.30 bis etwa 12 Uhr

• Alte Untertürkheimer Straße: 6.30 bis etwa 14 Uhr

• Arlbergstraße: 6.30 bis etwa 12.30 Uhr

• Arnoldstraße: 6.30 bis etwa 12 Uhr

• Augsburger Straße (zwischen Arlbergstraße und Dietbachstraße): 6.30 bis etwa 13 Uhr

• Augsburger Straße (zwischen Dietbachstraße und Deckerstraße): 6.30 bis etwa 13.30 Uhr

• Augsburger Straße (zwischen Deckerstraße und Augsburger Platz): 6.30 bis etwa 11 Uhr

• Augsburger Straße (zwischen Augsburger Platz und Deckerstraße): 6.30 bis etwa 13.30 Uhr

• Austraße: 6.30 bis etwa 12 Uhr

• Badstraße: 6.30 bis etwa 12.30 Uhr

• Benzstraße (zwischen Mercedesstraße und Rampe B14): 5 bis etwa 13.30 Uhr

• Benzstraße (zwischen Rampe B14 und Karl-Benz-Platz): 6.30 bis etwa 12.30 Uhr

• Daimlerstraße (zwischen Schmidener Straße und Daimlerplatz): 6.30 bis etwa 12.30 Uhr

• Brunnenstraße: 6.30 bis etwa 12.30 Uhr

• Deckerstraße: 6.30 bis etwa 13 Uhr

• Elwertstraße: 6.30 bis etwa 13 Uhr

• Freibergstraße (zwischen Neckartalstraße und Austraße): 6.30 bis etwa 12 Uhr

• Gnesener Straße: 6.30 bis etwa 11 Uhr

• Hofener Straße (zwischen Gnesener Straße und S-Hofen): 6.30 bis etwa 11 Uhr

• Hofener Straße (zwischen Gnesener Straße und Nauheimer Straße): 6.30 bis etwa 12.30 Uhr

• Liebenzeller Straße (zwischen Daimlerplatz und Spreuergasse): 6.30 bis etwa 12.30 Uhr

• Marktstraße (Bad Cannstatt): 6.30 bis etwa 12.30 Uhr

• Martin-Schrenk-Weg: 6.30 bis etwa 14 Uhr

• Mercedesstraße (zwischen Elwertstraße und König-Karls-Brücke): 6.30 bis etwa 12.30 Uhr

• Mühlhäuser Straße (zwischen Seeblickweg und Aldinger Straße): 6.30 bis etwa 12 Uhr

• Nauheimer Straße: 6.30 bis etwa 12.30 Uhr

• Neckartalstraße: 6.30 bis etwa 12 Uhr

• Reinhold-Meier-Brücke 6.30 bis etwa 12 Uhr

• Schmidener Straße: 6.30 bis etwa 12.30 Uhr

• Schönestraße (in Fahrtrichtung Rosensteinbrücke): 6.30 bis etwa 12.30 Uhr

• Seeblickweg: 6.30 bis etwa 11 Uhr

• Spreuergasse: 6.30 bis etwa 12.30 Uhr

• Überkinger Straße (aus Richtung Wilhelmsbrücke): 6.30 bis etwa 10 Uhr

• Wagrainstraße: 6.30 bis etwa 11 Uhr

• Wilhelmstraße: 6.30 bis etwa 12.30 Uhr