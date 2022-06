1 So war es beim bisher letzten Halbmarathon 2019. Foto: Lichtgut/Julian Rettig/Lichtgut/Julian Rettig

Beim Stuttgart-Lauf richten sich die Organisatoren auf ein heißes Wochenende ein. Etliche Teilnehmer meiden den Halbmarathon und rennen lieber zehn Kilometer. Was gibt es für die Läufer und Anwohner zu beachten?















Link kopiert

Wir reden ja alle immer gerne übers Wetter. Die erwartete Hitze am Wochenende: bis zu 38 Grad. Kaum einer, der darüber nicht schon geplaudert hätte. Und sich einen Platz im Schatten oder am Wasser sucht. 6500 Läufer und 1000 Ehrenamtliche allerdings werden die Sonne nicht meiden können, sie sind an diesem Samstag und Sonntag beim Stuttgart-Lauf aktiv.

Was tun gegen die Hitze?

„Ein wenig Sorge“ bereitet die Hitze den Organisatoren vom Württembergischen Leichtathletikverband schon, sagt der Marketingleiter Alexander Hübner. Am Sonntagmorgen beim Start des Halbmarathon um 9 Uhr sollen die Temperaturen bereits 30 Grad betragen, „das ist schon sehr heiß“. Deshalb hat man entlang der Strecke Duschen aufgebaut, Verpflegungsstellen gibt es ohnehin reichlich, ebenso sind Sanitäter nicht weit. Und man setzt auf die Vernunft der Läufer. Die offenbar auch den Wetterbericht studiert haben. So gibt es kaum Nachmeldungen, einige Absagen und doch etliche Athleten, die lieber die zehn Kilometer als den Halbmarathon (21 Kilometer) laufen.

Was ist neu?

Bei den Kinderläufen am Samstagnachmittag (von 15 Uhr an) müsse man abwarten wie dort die Resonanz sei, sagt Hübner. Weil dort das Meldegeld nicht hoch ist, rechnet er damit, dass doch einige der Jungen und Mädchen nicht mitrennen.

Ein „Übergangsjahr zurück zur Normalität“, so haben die Organisatoren das Jahr 2022 bezeichnet, diesen 29. Stuttgart-Lauf nach drei Jahren Pause. Weil der Wasen durch die Tribünen für die diversen Konzerte belegt ist und die Mercedes-Benz-Arena für die Fußball-Europameisterschaften 2024 umgebaut wird, ist vieles anders als gewohnt. Der Zieleinlauf ist nicht im Stadion, und Teile der Strecke führen auf andere Wege. Zudem wird die Scharrena als zentraler Anlaufpunkt genutzt statt wie bisher die Schleyerhalle. Was an der geringeren Teilnehmerzahl liegt.

Was bedeutet das für die Anwohner?

Auch die Anwohner müssen sich wieder an den Stuttgart-Lauf gewöhnen. Entlang der Halbmarathon-Strecke in Bad Cannstatt, Münster, Hofen, Untertürkheim und Mühlhausen müssen sie ihre Autos am Sonntag von 6.30 Uhr an entfernt haben. An der Mercedesstraße hat man wegen des Aufbaus des Zielbereichs und der Laufmesse bereits am Freitag abgeschleppt. Drei Autofahrer hatten ihren Wagen nicht fortgefahren, ihre Pkw kamen an den Haken. Entlang der Strecke habe man vielfach die Anwohner informiert, sagt Hübner. Das führt zur kuriosen Situation, dass sich ein Anlieger beschwerte, er habe die Lage begriffen und man brauche ihm nicht so viele Infos zukommen lassen.

Anmelden kann man sich noch bis eine Stunde vor dem Start online auf www.stuttgart-lauf.de .

Der Stuttgart-Lauf

Die Strecken

Es finden folgende Wettbewerbe statt: Am Samstag der Bambini-Lauf (15 Uhr), nach Alter gestaffelte Minimarathons (15.20 Uhr), Handbike-Minimarathon (16.40 Uhr), der Fünf-Kilometer-LOS-Lauf für Einsteiger (18 Uhr). Am Sonntag um 8.15 Uhr beginnt der Lotto Handbike- und Rollstuhl-Halbmarathon, um 8.20 Uhr der Lotto Handbike- und Rollstuhl über 10 Kilometer, um 8.45 Uhr beginnt der Zehn-Kilometer-Lauf, um 9 Uhr der Halbmarathon, um 9.10 Uhr die Staffel über die Halbmarathonstrecke.

Sperrzeiten

Die Autos müssen von folgenden Straßen entfernt werden zwischen 6.30 Uhr bis 11.30 Uhr: Aldinger Straße (zwischen Hofener Brücke und Mönchfeldstraße), Alte Untertürkheimer Straße, Arlbergstraße, Arnoldstraße, Augsburger Straße (zwischen Arlbergstraße und Dietbachstraße, zwischen Dietbachstraße und Deckerstraße, zwischen Deckerstraße und Augsburger Platz