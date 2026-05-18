Stuttgart: Laptop, Kopfhörer und Kleidung gestohlen – Polizei fasst Einbrecher

Die Polizei hat einen 36-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, in eine Wohnung in Stuttgart-West eingebrochen zu sein. Auf die Schliche kam sie ihm durch gestohlene Kopfhörer.
- Polizeibeamte haben am Freitagvormittag einen 36 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in eine Wohnung an der Gutenbergstraße in Stuttgart-West eingebrochen zu sein. Der 36-Jährige soll sich laut einer Mitteilung der Polizei und der Staatsanwaltschaft gegen 6.50 Uhr auf unbekannte Weise Zugang zu der Wohnung verschafft haben. Er soll hierbei unter anderem Kopfhörer, zwei Laptops sowie verschiedene Kleidung und Taschen entwendet haben.