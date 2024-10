Stuttgart: Landesarchiv arbeitet Leid von Kurkindern auf

1 Gewalt gegen Kinder war in der Kur keine Seltenheit. (Symbolbild) Foto: dpa/Maurizio Gambarini

Ein Stück dunkle Nachkriegsgeschichte: Millionen Kinder wurden über Jahrzehnte zur Kur geschickt. Viele erlebten Schläge und seelische Grausamkeiten. Mehr und mehr geraten die Missstände ans Licht.











Seelisches und körperliches Leid statt Erholung: Rund eine Million Menschen in Baden-Württemberg sind in ihrer Kindheit nach Schätzung von Forschern in sogenannte Erholungs- oder Kurheime geschickt worden - mehr als jedes zweite dieser sogenannten Verschickungskinder erfuhr dabei Gewalt, Vernachlässigung und Missbrauch, wie eine Projektgruppe des Landesarchivs nun berichtet.