Stuttgart: Winfried Kretschmann: Genderdebatte „hat keinen Mehrwert“

1 Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen), Ministerpräsident von Baden-Württemberg, hält nichts von einer Genderdebatte (Archivfoto). Foto: dpa/Marijan Murat

Ministerpräsident Kretschmann ist bereits öffentlich Sturm gelaufen gegen Genderregeln. Und auch nun findet der grüne Regierungschef: „Wir sollten keine unnötigen Kontroversen hochziehen.“











Binnen-I und Sternchen - die leidenschaftlich geführte Debatte um das Gendern in der Sprache ist aus Sicht von Ministerpräsident Winfried Kretschmann unsinnig. „Jeder kann erstmal reden, wie er will - aber daraus eine große gesellschaftliche Debatte zu machen, führt in die Irre“, sagte der Grünen-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. „Es bringt nichts, es hat keinen Mehrwert und es polarisiert nur.“ Die Politik müsse Probleme lösen und Strukturbrüche in der Gesellschaft vermeiden, sagte Kretschmann. „Daran arbeiten wir. Und wir sollten keine unnötigen Kontroversen hochziehen - wie zum Beispiel über das Gendern.“