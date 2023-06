Krankenstand in Stuttgart

Grippewelle, Corona, Erkältungsinfekte – die hohen Krankenzahlen machen auch den Schulen in Stuttgart zu schaffen. Mancherorts werden ganze Jahrgänge zusammengelegt und in der Turnhalle unterrichtet.









Während Schulleiter Jürgen Alber Auskunft über den Krankenstand an der Grund- und Werkrealschule Ostheim gibt, sitzen zwei Schüler bei ihm im Rektorat und machen Aufgaben. „Anders geht es gerade nicht, wir unterrichten die Schülerinnen und Schüler wo und wie es geht“, sagt Alber. Hauptsache, es fällt möglichst wenig Unterricht aus. Ein Drittel seines 29-köpfigen Kollegiums ist derzeit krank zu Hause. In der Schülerschaft wird zwar auch viel gerotzt und gehustet, aber die Kinder kämen trotzdem: „Die Eltern schicken sie teilweise auch krank in die Schule, weil sie arbeiten müssen. Da mache ich ihnen auch gar keinen Vorwurf“, sagt Alber.